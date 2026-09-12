Lapu City Hospital mitino, ilang giatiman ang bata

Niluwat og opisyal nga pamahayag ang Lapu-Lapu City Hospital niadtong Biyernes, Septiyembre 11, 2026, kalabot sa pagkamatay sa kapin usa ka tuig nga batang lalaki nga pasyente niini niadtong Septiyembre 8, 2026.
Natala sa maong official statement nga gidala sa triage area ang pasyente gumikan sa hilanat ug ubo, ug gisulod sa emergency room (ER) diin gihiling sa doktor dayon gitauran og IV fluid kon gi-dextrose ug giobserbahan.
Nilurang ang hilanat sa bata human nga gihatagan og tambal ug pag-atiman.
Apan samtang diha pa sa ER, nanglagom ang ngabil nga gisundan og seizure.
“Patient was initially given oxygen supplementation and nebulization,” natala sa maong statement.
Taliwala sa gihimong pagtabang ngadto sa pasyente, nakabsan kini sa kinabuhi.
GIBASOL
“Sus ayha ra ninyo giatiman ako anak nga lisod na isalba ang kinabuhi!!!!,” Facebook post sa inahan sa pasyente nga nagdala sa user name nga Xina Nosca diin iyang gi-attached ang kopya sa official statement sa city hospital.
Human sa pagkamatay sa bata, niluwat og saway ang inahan sa nagdumala sa ospital sa iyang post niadtong Septiyembre 9, 2026.
“Kon giatiman unta ninyo akong anak siguro buhi pa siya ron, imbes ipa-admit kay naglisod ginhawa ipa-discharge kay lagi oky ra daw 'nya ang nawong sa bata lagom na ayha ra ninyo gitabang akong anak nga naglisod na'g ginhawa grabe mo!!!!!!”
Samtang ang ospital nanawagan sa publiko nga likayan ug tahuron ang maong hitabo ug dili mopakatap og mga dili sakto nga impormasyon ilabi na ang pagpangharas ug pagsaway sa mga medical staff.
“The privacy and dignity of the patient and family must be respected, while the safety, security, and well-being of our healthcare personnel must likewise be protected,” natala sa statement. / FVQ