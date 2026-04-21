Lapu city hospital way generator, fake news

Gihimakak sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nikatap nga reklamo sa social media bahin sa giingong kakuwang sa generator sa Lapu-Lapu City Hospital, human nga kabanay sa usa ka pasyente ang nagreklamo nga ngiob ug way kuryente sulod sa emergency room (ER).
Ang reklamante nga si Kaye Gabutan, taga Barangay Babag, nibutyag nga gidala niya ang iyang 81-anyos nga lola sa maong ospital niadtong Sabado sa gabii, Abril 18, human kini maaksidente.
Matod niya, dul-an sa usa ka oras nga ngitngit ang ER ug giingong giingnan siya sa staff nga walay generator nga gitagana alang sa maong lawak.
“Kita sad ko sa scenario, golden time of an emergency is eight to 10 minutes. If wala’y kuryente and all what if naay maabot didto na life-threatening na need na gyud siya og immediate need,” matod pa ni Gabutan.
Ang Facebook post ni Gabutan niani og libuan ka reactions ug shares, diin iyang gikuwestiyon ang prayoridad sa budget sa kagamhanan, ilabi na sa sektor sa panglawas.
FAKE NEWS
Samtang, gihulagway ni Lone District Rep. Junard “Ahong” Chan ang maong post way kamatuoran o fake news ug usa ka pagpangataki sa politika.
Gipasalig sa kongresista nga adunay generator ang ospital ug wala magdugay ang pagkabalda sa linya sa kuryente sa maong tambalanan.
Gikompirmar ni City Hospital Administrator Lynart Kevin Omnes nga duna silay generator apan adunay gamay nga kalangan sa pagpaandar niini niadtong tungora, tungod sa pagbuto sa usa ka transformer sa gawas ug gikinahanglan pa nga susihon ang mga breakers alang sa seguridad.
Giklaro ni Omnes nga ang generator nagsilbi sa tibuok ospital ug dili lang sa ER.
Ang kuryente napawong sa 10:14 sa gabii ug nabalik ra sab pagka 10:39 sa gabii.
Walay pasyente nga nahimutang sa peligro tungod kay ang mga ekipo sa ER adunay mga battery backup. / DPC