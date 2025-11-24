Lapu College patubagon nganong wala ma-release ang mga suweldo

Gimanduan sa Lapu-Lapu City Committee on Education ang Lapu-Lapu City College (LLCC) nga moeksplekar nganong wa ma-release ang honoraria sa part-time teachers alang sa unang katunga sa Nobiyembre, taliwala sa pasangil nga nagkuwang na sila sa pundo.
Si Konsehal ug Committee on Education Chairperson Annabeth Cuizon, sa usa ka pamahayag niadtong Lunes, Nobiyembre 24, 2025, nimando sa school administrator sa LLCC nga mohatag og kompletong detalye bahin sa pagkalangay sa honoraria.
Ipadetalye sab kon giunsa paggamit sa pundo.
“Our educators deserve nothing less than prompt and fair compensation. Rest assured, we are taking this matter seriously and will act decisively to protect the welfare of our teaching community,” matod ni Cuizon.
Ang mga part-time lecturer sa LLCC nakasinati og pagkalangay sa honoraria bisan pa man nga ang kolehiyo nakadawat og P64.3 milyunes nga budget alang sa 2025 gikan sa City Government.
Gitataw ni Cuizon nga ang institusyon gidumala sa kaugalingon niining school administrator nga maoy nagdumala sa inadlaw-adlaw nga operasyon ug sa tukmang paggamit sa pundo alang sa mga personnel ug uban pang mandatory nga galastuhan.
Ang City Government maoy responsable sa paggahin sa tinuig nga budget.
“Given that the funds are readily available, this problem came as a surprise and a serious concern…Accountability will be strictly pursued,” matod ni Cuizon.
Dugang niya ang panginahanglan alang sa dugang diligence, transparency, ug accountability sulod sa internal nga administrasyon sa LLCC. / DPC