Lapu environmental fee hayan sugdan sa Enero

Koleksyon sa P100 nga environmental fee sa kadagatan, kabaybayunan ug dive site sa Dakbayan sa Lapu-Lapu hayan magsugod sa Enero 2024.

Gi-aprubahan sa Konseho sa Lapu-Lapu City ang ordinansa alang sa ikatulo ug katapusan nga pagbasa sa regular nga sesyon sa Miyerkules, Disyembre 20.

Ang committee on environment, natural resources, and climate change adaptation sa Konseho sa Siyudad, nga gipangulohan ni City Councilor Celestino Aying ug mga sakop nga sila si Annabeth Cuizon ug Linda Susan Baring ug tsirman sa committee on tourism, cooperatives and livelihood Joseph Pangatungan, maoy co-author sa ordinansa.

Si Marky Bautista, Lapu-Lapu City public information officer, niingon sa Sabado, Disyembre 30, 2023, nga ang ordinansa naa na kang Mayor Junard “Ahong” Chan alang sa pagpirma.

Pagkahuman, giingon ni Bautista nga ang ordinansa ipasa alang sa pagpatik ug ipatuman 15 ka adlaw human niini.

Si Cuizon, sa sayo pa, niingon nga ang fee gikinahanglan aron pagtubag karon sa mga isyo sa kalikupan, apil na ang ilegal nga pagpanagat, presensya sa fecal coliform sa pipila ka beaches, garbage sa mga rota sa mga turista, pagpanalipod sa coral, ug kakuwang sa mga suga sa kadalanan nga rota sa mga turista.

DIVING SITES

Ang ordinansa nag-ngalan og 53 ka mga dive site sa Siyudad, nga nalakip sa koleksyon sa environmental fee.

Kini gilangkuban sa Marigondon Cave, Turtle Point, Ambucan Point, Plantation Bay, Coral Point, Blue Hole. Whale Shark Point sa Brgy. Marigondon, J-Park Resort, Kontiki House Reef, Marine Station, Sardines-Run, Dakit-Dakit, Costabella Beach, Cebu Beach Club, Tambuli Beach, Climaco Point sa Maribago, Agus Point, Hadsan Beach, Ebrada Reef, Green House Point, Cabbage Point sa Agus, ug repolyo nga punto ug humok nga punoan sa koral ug Soft Coral Point ug Baring Sanctuary sa Baring.

Nalakip usab ang Crimson Point, Mar Y Cielo, Shangri-La Reef, Shangri-La Sanctuary, Hilton Point, Kawayan Point sa Mactan, Bantay Dagat Point, Mangal Point, Punta Engaño Reef sa Punta Engaño, Cavern Point, Caubian Wall, Double Reef sa Caubian, Mamsa Point, Talima Sanctuary, Hole in the Wall, Grouper’s Nest sa Talima, San Vicente Reef, San Vicente Sanctuary, Sulpa Island Reef sa San Vicente.

Ang uban mao ang Pangan-an Reef, 3’s Marias sa Pangan-an, Sabang Sancuary sa Sabang, Tingo Point, Thresher Shark sa Tingo, Pacific Point, Suba-Basbas Reef sa Suba-Basbas, Caohagan Sanctuary sa Caohagan, ug Caw-oy Reef sa Caw-oy.

WAY BAYAD

Ang pagbayad og P100 mahimo’ng usa ka higayon nga fee alang sa mga lokal ug internasyunal nga turista nga gusto nga buhaton ang mga kalihukan sa sports ug kalingawan sama sa scuba diving,free diving, banana boat riding, jet skiing, sea-walker, parasailing, kayaking, island hopping ug uban pang susama nga mga kalihukan, gawas sa swimming ug snorkeling nga gipanghimo duol sa mga baybayon sa resorts ug public beaches.

Ang mga residente sa Lapu-Lapu walay apil basta makapakita sila og balidong identification (ID) card nga adunay usa ka residential address sa dakbayan.

Ang mga bata nga Pilipino nga nag-edad 12 ug paubos way labot sa koleksyon sa bayad.

Samtang, ang tigulang nga mga Filipino resident nga senior citizens ug persons with disability (PWDs) hatagan og 20 porsyento nga diskwento kon makapresentar sa balido nga ID card.

Ang City Treasurer’s Office (CTO) maaoy modumala sa pagtigom sa environmental fee ug pag-establisar sa pasiuna nga mga dapit sa pagkolekta ug online nga mga pasilidad.

Ang gihisgutang pasiunang collection sites sa ordinansa mao ang ports sa Angasil, Maribago, Punta Engaño (Hilton), ug Marigondon, lakip ang CTO.