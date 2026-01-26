Lapu estrikto nga mopatuman sa ‘no segregation, no collection’

Dili na kolektahon ang mga basura sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kon wa kini ma-segregate og tarong.
Gawas nga mawad-an og serbisyo sa koleksyon, ang mga panimalay ug negosyo mahimo sab nga multahan og P300 hangtod P5,000 sumala sa bag-ong aprobado nga balaod sa dakbayan.
Si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan, sa usa ka pamahayag, niingon nga ang pagpatuman sa waste segregation sa level sa barangay makatabang sa pagpakunhod sa gidaghanon sa biodegradable nga basura nga ilabay sa material recovery facility (MRF) nga nahimutang sa Soong, Barangay Mactan.
Ubos sa Ordinance No. 17-016-2025 o ang “Purok-Based Solid Waste Management Ordinance of Lapu-Lapu City,” gimando sa mga panimalay ug negosyo ang paglainlain sa non-biodegradable o dili malata, biodegradable o malata, ug recyclable o kapahimuslan pa nga mga basura.
Giawhag ang paggamit og tulo ka sudlanan nga adunay kolor green alang sa malata, blue alang sa mga recyclables, black alang sa mga residuals.
Mga silot ug multa alang sa mga panimalay: unang pagsupak; written warning ug kinahanglang motambong sa barangay session.
Ikaduhang kalapasan pamultahon og P300 ug P500 sa ikatulo ug P1,000 sa ikaupat..
Alang sa mga negosyo: unang offense multa nga P1,500 ug hatagan og notice, ikaduhang pabayron og P3,000 ug suspensiyon sa business permit hangtod nga makatuman sa balaod.
Ikatulong kalapasan, multa nga P5,000 ug posibleng revocation sa business permit.
Alang sa junk shops, haulers, ug kontratista: unang kalapasan - pasidaan ug multa nga P3,000.
Ikaduhang paglapas, multa nga P5,000 ug suspension sa accreditation o rota sulod sa pito ka adlaw.
Bawian sa permit o pagkatangtang sa listahan ug posibleng pagpasaka og kaso ubos sa Republic Act 9003 sa ikatulong kalapasan. / DPC