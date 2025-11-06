Lapu government mipasabot sa pagdeklarar og state of calamity

Nangatarungan ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gikan sa mga pagsaway sa publiko bahin sa ilang desisyon nga ibutang ang siyudad ubos sa state of calamity human sa Bagyong Tino.
Si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan nipaambit og Facebook Live video nga nagpakita kang Konsehal Rufo Bering, chairperson sa Committee on Environment, ug Konsehal Annabeth Cuizon, chairperson sa Committee on Finance and Social Services.
Sa video, gisaysay sa duha ka lokal nga lawmakers ang rason luyo sa deklarasyon nga giaprobahan pinaagi sa usa ka resolusyon atol sa regular nga sesyon niadtong Miyerkules, Nobiyembre 5, 2025.
Bisan og walay namatay o samdan nga gitaho, ang mga opisyal nikutlo og daghang rason sa pagdeklara sa state of calamity.
Daghang residente ang nawad-an sa ilang gigikanan sa kita ug nagpadayon sa pag-atubang sa kalisod sa pag-access sa batakang serbisyo sama sa tubig ug kuryente.
Ang deklarasyon nagtugot sa mga apektadong indibidwal nga makaaplay alang sa emergency loans ug leaves.
Gitugotan niini ang gobiyerno nga mapugngan ug makontrol ang dili makatarunganon nga pagtaas sa presyo sa mga essential goods.
Ang mga mamumuo nga dili makatrabaho tungod sa bagyo mahimong moaplay alang sa mga benepisyo sa Social Security System (SSS) ug reimbursement alang sa nawala nga mga adlaw sa trabaho.
Ang siyudad makahimo na sa paggahin og pundo alang sa dinalian nga pag-ayo sa mga naguba nga pampublikong imprastraktura. / DPC