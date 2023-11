Lapu-Lapu aduna nay bag-ong SK officers

Nanumpa na ang mga bag-ong napili nga Sangguniang Kabataan (SK) Federation officers sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa Martes, Nobiyembre 14, 2023.

Si Lapu-Lapu City Mayor Junard ‘Ahong’ Chan maoy niadminister sa oathtaking sa mga batan-ong opisyal.

Ang napili nga SK Federation president mao ang SK chairman sa Barangay Pajo nga si Orlan Joseph Carungay.

Ang ubang SK Federation officers naglangkob nila ni: Vice President - Alex Patricia Bailosis (Pusok), Secretary - Sheena Mae Baguio (Gun-ob), Treasurer - Rea Tulod (Ibo), Auditor - Aihron Mhel Bensi (Calawisan), PRO - Darwin Jumao-as (San Vicente) ug Jay Sagarino (Bankal) samtang Sgt. at Arms - Andre Ho (Maribago) ug Andre Kael Gala (Pajac).

Ang piniliay gipahigayon sa Lapu-Lapu City Session Hall nga gidumala sa City Department of the Interior and Local Government (DILG).