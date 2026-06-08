Lapu-Lapu andam motabang sa Mindanao human sa linog

Gipaubos sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa heightened alert ang ilang mga disaster response team ug andam kini nga mohatag og dinalian nga tabang human sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Sarangani, Mindanao.
Matod ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan, nakigkoordinar na ang dakbayan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), Office of Civil Defense (OCD) 7, ug uban pang mga nasudnong ahensiya aron i-monitor ang sitwasyon ug masusi ang mga panginahanglanon sa mga apektadong komunidad.
“The Lapu-Lapu City Government remains on heightened alert and ready to extend assistance to affected communities as the situation develops,” matod ni Chan.
Isip kabahin sa pagpangandam, giandam sa dakbayan ang lima ka mga miyembro sa Incident Management Team augmentation force alang sa posibleng pagpadala kanila ngadto sa Habagatang Mindanao (Southern Mindanao). / DPC