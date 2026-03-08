Lapu-Lapu campus journalists kampyon sa RSPC '26

Nahimong overall champion ang batan-ong campus journalists gikan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa elementarya ug sekondarya nga mga kategoriya sa Regional Schools Press Conference 2026 (RSPC) nga gipahigayon sa Dakbayan sa Danao.
Usa kini ka dakong kalampusan alang sa batan-ong campus journalists sa Lapu-Lapu, nga nakapakita og kahanas sa nagkalainlaing journalism contests sama sa news writing, feature writing, editorial writing, broadcasting, ug uban pang media-related nga mga kategoriya.
Gidayeg ni Mayor Ma. Cynthia "Cindi" King-Chan ang mga batan-ong partisipante sa paghatag og garbo ug dungog sa Dakbayan sa Lapu-Lapu pinaagi sa ilang dedikasyon sa responsable ug mamugnaong pamantalaan.
"Your achievements prove that the youth of Lapu-Lapu are not only talented communicators but also future leaders who will help shape informed and empowered communities," matod ni Chan.
Ang kalampusan gipahinungod usab sa paggiya sa mga magtutudlo, school paper advisers, ug sa Department of Education (DepEd) Lapu-Lapu City Division, nga gipangulohan ni Schools Division Superintendent Marilyn Andales ug Assistant Schools Division Superintendent Ronald Ferrer.
Atol sa kalihukan gikan sa Marso 2 hangtod 7, ang mga tinun-an ug mga tunghaan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu giila tungod sa ilang talagsaong pasundayag sa news writing, editorial writing, sports writing, photo journalism, ug science and technology writing.
Gihatagan usab og espisyal nga mga pasidungog ang mga nangulo nga campus journalist, school paper advisers, ug ang mga mananaog sa grupo nga mga kompetisyon sama sa radio broadcasting, TV broadcasting, ug online publishing.
Sa usa ka mensahe ngadto sa SunStar Cebu niadtong Dominggo, Marso 8, 2026, si DepEd Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent Marilyn Andales nagkanayon nga adunay 285 ka mga campus journalist ug mga coach gikan sa Lapu-Lapu ang misalmot sa RSPC 2026.
Gitaho ni Andales nga ang dakbayan sa Lapu-Lapu nakakuha og kinatibuk-ang 105 ka mga medalya, diin 20 niini ang bulawan (gold), 29 ang pilak (silver), 18 ang bronsi (bronze), 21 ka medalya alang sa ika-upat nga dapit, ug 17 alang sa ika-limang dapit.
Dugang pa niya, kini nga kalamposan usa ka mahinungdanong dungog dugang sa mga titulo ug kampiyonato nga unang nadaog sa dibisyon pipila na ka dekada ang milabay.
“This year is truly historic because it is the first time that Lapu-Lapu City won both the Elementary and Secondary levels and was proclaimed as the overall champion,” sumala ni Andales. “This achievement reflects the strong teamwork, dedication, and commitment of our campus journalists, coaches, school paper advisers, and the entire division,” dugang niya. / DPC