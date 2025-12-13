Lapu-Lapu City di mopahigayon og bongga nga Christmas party

Gikanselar ang tinuig nga Christmas party sa Lapu-Lapu City para sa tanang empleyado sa Hoops Dome.
Kini tungod sa magnitude 6.9 nga linog ug mga bagyo sa Cebu, aron unahon ang pagtabang sa publiko imbes magselebrar og dako.
Ang mga selebrasyon sa kada departamento puwedi gihapon, basta simple ug dili magarbuhon.
Ang matag empleyado sa gobiyerno makadawat og Christmas ham ug lima ka kilo nga bugas.
Nagsugod na ang tradisyonal nga pagpasiga sa Christmas tree sa Plaza Rizal niadtong Biyernes, Disyembre 12, 2025.
Ang City Government nihatag og P1 million nga cash assistance sa matag lugar nga naigo sa linog sama sa Bogo, Daanbantayan, ug uban pa.
Gusto unta ni Mayor Cynthia Chan nga maghatag og food packs sa matag panimalay. Apan wala kini sa budget karong tuiga.
Gusto niyang likayan nga ma-flag sa Commission on Audit (COA).
Nanghinaot ang mayor nga ang programa sa food pack mahatag na sa mga residente sa 2026. / DPC