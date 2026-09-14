Lapu-Lapu City Fiesta League opisyal gisugdan

Opisyal nga gisugdan niadtong Dominggo, Septiyembre 13, 2026, ang Lapu-Lapu City Fiesta League sa Hoops Dome sa Barangay Gun-ob.
Ang torneyo gipasiugdahan sa Lapu-Lapu City Government pinaagi sa Lapu-Lapu City Sports Commission.
Ang opening ceremony gitambungan ni Congressman Junard “Ahong” Chan kauban sila si Committee on Sports Chairman Janvi Dela Serna ug Sports Commissioner Vince Carungay.
Nagkadaiyang sporting events ang kombatihan sa torneyo nga naglakip sa basketball, volleyball, pickleball, boxing, sepak takraw, tennis, table tennis, soccer, cycling, chess, skateboarding, darts, ug airsoft.
Ang gipalapdan nga programa naghatag og dugang oportunidad sa mga atleta sa nagkadaiyang pangedaron nga makarepresnetar sa ilang tagsatagsa ka komunidad.
Ning maong kompetisyon, gituman pagbalik sa Lapu-Lapu City Government ang pasalig niini nga palambuon ang sports grassroots program sa dakbayan. / ESL