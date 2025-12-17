Lapu-Lapu City govt. gihatagan og 15 ka adlaw pagtuman sa fire safety

Gihatagan sa Bureau of Fire Protection (BFP) ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu og 15 ka adlaw aron tumanon ang mga kinahanglanon sa fire safety human nasuta sa inspeksyon nga duna pay mga kakuwangon sa main City Hall.
Gipahayag ni Lapu-Lapu City District Fire Marshal FSupt. Arnel Abella niadtong Martes, Disyembre 16, 2025, nga ang maong inspeksyon gihimo human nigawas ang report sa Commission on Audit (COA) bahin sa mga wala pa masulbad nga isyu sukad pa sa 2024 audit.
Sa gipahigayon nga inspeksyon niadtong Lunes, Disyembre 15, nakita ang mosunod nga mga kakuwangon: wa’y fire alarm system, kulang ang mga emergency lights, diyutay ra ang mga exit signs, dili igo ang gidaghanon sa mga fire extinguishers.
“Nakita nato nga duna silay saktong mga exit, apan duna gyuy kakuwangon sa fire alarms ug emergency lights... Ang importante, duna silay kagustohan nga motuman sa minimum requirements,” matod pa ni Abella.
Gipasalig ni Mayor Cindy King-Chan nga makig-alayon siya sa BFP aron maseguro nga makasunod ang siyudad sa balaod.
Matod niya, nagpabutang na siya og mga fire extinguisher sukad sa iyang paglingkod human niya namatikdan nga wala kini kaniadto.
Gibutyag ni City Administrator Danilo Almendras nga ang pagpabutang og sprinkler system maoy usa sa dakong hagit tungod sa kamahal niini nga moabot og P700,000 hangtod P1 milyon.
Gipatin-aw ni Abella nga tungod kay duha ra ka andana ang building, “acceptable” ra kini bisan walay sprinklers. Duna nay plano ang siyudad nga magtukod og bag-ong City Hall, hinungdan nga dili na praktikal ang pagbutang og mahal nga kagamitan sa karaan nga istruktura.
Kon mapakyas ang City Hall sa pagtuman sulod sa 15 ka adlaw, ang BFP mapugos sa pag-isyu og Notice of Violation.
Gawas sa City Hall, giinspeksyon usab sa mga bombero ang ubang opisina sama sa General Service Office (GSO) ug ang DILG Office. / DPC