Lapu-Lapu City Hospital nakahimo sa unang ultrasound-guided pigtail catheter insertion

Malampusong nahimo sa Lapu-Lapu City Hospital ang una nilang ultrasound-guided pigtail catheter insertion alang sa usa ka pasyente nga adunay bilateral breast collections nga maoy usa ka mahinungdanong kalampusan sa interventional radiology services sa maong ospital.
Sa gipagawas nga pamahayag sa ospital, giingon nga ang maong image-guided, minimally invasive procedure nagtugot sa mga doktor nga tukma nga ma-drain ang natigom nga fluid sa lawas samtang mapakunhod ang panginahanglan sa mas komplikadong operasyon.
Gilauman nga kini nga pamaagi makatabang sa mas paspas nga pagkaayo sa pasyente, makapaminos sa kasakit, ug makapaayo sa resulta sa pagtambal.
“This minimally invasive, image-guided procedure allows for precise and effective drainage of fluid collections, reducing the need for more invasive surgical intervention while promoting faster recovery and greater patient comfort,” matod sa Lapu-Lapu City Hospital.
“This milestone also reflects Lapu-Lapu City Hospital’s continuing mission to provide safe, innovative, and accessible healthcare for all,” dugang niini.
Gipasidunggan sab sa ospital ang hiniusang paningkamot sa ilang mga doktor, radiology team, ug uban pang medical personnel nga maoy nakapahimong malampuson sa maong pamaagi.
Gitataw sab nila ang ilang padayon nga paningkamot sa pagpalapad sa espesyal nga serbisyo sa panglawas pinaagi sa padayon nga pagbansay ug innovation.
Gipasalamatan sab sa ospital ang suporta ni Lapu-Lapu City Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King Chan, Lone District Rep. Junard “Ahong” Chan, ug sa mga miyembro sa City Council tungod sa ilang pagpaluyo sa mga inisyatiba aron mapalig-on ang lokal nga serbisyo sa panglawas ug mapalapad ang access sa mga modernong medikal nga pamaagi.
Ang Interventional Radiology Services sa ospital nagtanyag og nagkalainlaing pamaagi nga naggamit og image-guided techniques aron makatabang sa pag-diagnose ug pagtambal sa lainlaing medikal nga kondisyon.
Lakip sa ilang mga serbisyo ang cervical lymph node biopsy, ultrasound-guided thyroid biopsy, breast biopsy, lung biopsy, ingon man liver, splenic, ug uban pang abdominal biopsies.
Nagtanyag sab ang departamento og mga drainage ug uban pang interventional procedures, lakip ang cholecystostomy tube placement, breast abscess drainage, psoas abscess drainage, liver abscess drainage nga aduna o walay pigtail catheter placement, percutaneous transhepatic biliary drainage, bilateral ug unilateral nephrostomy, one-time paracentesis o thoracentesis, ug uban pang pigtail drainage procedures. / DPC