Lapu-Lapu City Hospital nihimo sa labing una’ng orthopedic surgery

Malampuson ang Lapu-Lapu City Hospital (LLCH) nga nipahigayon sa ilang labing unang Close Reduction Intramedullary Nailing (CR-IMN), usa ka operasyon sa bukog nga nagpakita sa mas moderno nilang abilidad sa pag-opera.
Matod ni Hospital Administrator Lynart Omnes, ang maong operasyon gihimo sa usa ka pasyente nga nabali ang tuo nga batiis.
Gigamitan kini og C-arm machine—usa ka moderno nga X-ray device nga naghatag og real-time o live nga hulagway sa bukog samtang giopera aron maseguro nga saktong pagkatarog ang nabali pinaagi sa pagpasulod og metal nga rod.
Tungod sa C-arm imaging ug sa closed nga teknik, mas daghang nindot nga resulta ang madawat sa mga pasyente.
Kini sama sa mas paspas ang recovery sa pasyente, dili na kinahanglan ang dako nga samad o hiwa, hinungdan nga gamay ra ang uwat .
Tungod kay gamay ra ang hiwa, dili kaayo sakit ug maminos ang peligro sa infection.
Ang metal nga rod nagsilbing man-made core nga naghatag og dinaliang kalig-on sa bukog, busa makalihok o makalakang dayon ang pasyente og mas sayo.
Gawas sa operasyon sa bukog, gigamit sab ang C-arm sa uban pang komplikadong serbisyo sama sa pagpasulod og mga tube para sa kidney ug gallbladder. Gamit sab kini sa pag-opera sa apdo ug pag-eksakto sa agianan sa apdo.
Kini nga kalambuan dako og tabang sa mga Oponganon aron dili na kinahanglan moadto sa mga pribadong ospital para sa mga ingon ani nga klase sa operasyon. / DPC