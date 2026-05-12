Lapu-Lapu City Mayor’s Cup gisugdan

Opisyal na nga gisugdan ang 1st Lapu-Lapu City Mayor’s Cup 2026 Inter-Barangay Basketball Tournament niadtong Dominggo, Mayo 10, sa Hoops Dome sa Barangay Gun-ob.
Moabot sa 20 ka mga barangay ug 10 ka inter-subdivision sa dakbayan ang ningsalmot sa kompetisyon, nga gipasiugdahan sa Lapu-Lapu City Government pinaagi sa Lapu-Lapu City Sports Commission.
Sa iyang mensahe sa opening ceremony sa labing dakong grassroots sporting event nga gipasiugdahan sa dakbayan, gihatagan og gibug-aton ni Mayor Cindi King-Chan ang tiunay nga kahulogan sa sportsmanship, disiplina, ug sa pagduwa nga adunay integridad.
“Sports teach us lessons and the value of hard work, the necessity of sacrifice, and the strength to get back up after a fall”, matod ni Mayor Chan.
Nihatag si Mayor Chan sa iyang kinatibuk-ang suporta sa tanang partisipanteng teams ug gidugangan niya ang consolation prizes.
Ningtambong sab sa opening ceremony sila si ABC President ug Basak Barangay Captain Jasmine Marie Chan-Olmstead, Sports Commissioner Vince Chan Carungay, SK Federation President Orlan Joseph Chan Carungay hasta ang barangay captains, barangay officials, ug SK officials.
Nihatag og dugang kolor sa kalihukan mao ang presentasyon sa mga muse diin ang nidaog isip Sports Ambassadress 2026 mao si Mainland Dinnah Brennan sa Barangay Gun-ob, 1st runner-up si Chenna Filomeno sa Barangay Bankal ug 2nd runner-up si Marie Stokes sa Barangay Buaya. / ESL