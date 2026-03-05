Lapu-Lapu City mideklara’g “State of Preparedness”

Gideklarar sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang “State of Preparedness” taliwala sa mga kabalaka sa nagpadayong panagbangi sa Middle East ug ang posibleng epekto niini sa presyo sa lana ug sa ekonomiya sa kalibotan.
Pinaagi sa Memorandum No. 2026-024 niadtong Miyerkules, Marso 4, 2026, gimanduan ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan ang tanang department heads ug mga pangulo sa opisina sa pagpatuman og mga lakang aron maseguro ang kaepektibo ug pagpadayon sa operasyon sa kagamhanan sa dakbayan.
Matod ni Chan sa usa ka interview niadtong Huwebes, Marso 5, ang mga lakang sa pagdaginot ipatuman isip pagpangandam sa posibleng pagsaka sa presyo sa lana nga gibanabanang moabot sa P5 ngadto sa P10 matag litro sa mosunod nga mga semana.
Giawhag sa Mayor ang mga residente sa pagsagop og mga paagi sa pagdaginot, sama sa pagplano og maayo sa mga biyahe ug pagdaginot sa tubig, kuryente, ug gasolina sa inadlaw-adlaw nga buluhaton.
Ang mga lakang nga gipatuman sa City Hall naglakip sa pagdaginot sa gasolina , enerhiya, tubig, ug pag-prioritize sa mga programa.
Limitahan ang paggamit sa mga sakyanan sa gobiyerno alang lamang sa mga importanteng biyahe, pagdasig sa ride-sharing, ug pag-coordinate sa mga biyahe aron dili magdoble-doble ang rota.
Ang air-conditioning units paandaron lamang sugod sa 7:45 sa buntag hangtod alas 4:45 sa hapon, ug i-fan mode kini panahon sa tingpaniudto.
Limitahan sab ang overtime ug ang paggamit sa suga. / DPC