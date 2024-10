Lapu-Lapu City nailad, concert ni TJ, Yeng di na mahinayon?

Gibutyag sa kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga biktima sila sa usa ka pagpangilad sa nagpakaron-ingnon nga madala ang singers nga sila si TJ Monterde ug Yeng Constantino alang sa usa ka concert karong Nobiyembre.

Ang management mismo sa duha nga Cornerstone Entertainment miluwat na og pamahayag diin gisalikway nila ang booking alang sa "Kaabag Fiesta Concert" sa umaabot Nobiyembre 21, 2024.

Gilla ni Lapu-Lapu City Mayor Junard "Ahong" Chan ug sa Cornerstone ang nangilad nga usa ka Alpearl Tabiliran.

"Subo palandungon nga nabiktima ta sa usa ka scam, mga Oponganon. Nailad ta sa nagpailang adunay koneksyon sa management ni TJ Monterde ug Yeng Constantino ug midawat sa down payment nga gikan ra ba intawon sa atong sponsor," sa Facebook post ni Chan.

Dugang sa Mayor nga naka-down na sila ug karon dili na ma-contact si Tabiliran.

"Karon, anaa na niya ang kwarta apan dili na motubag sa atong mga tawag ug mipagawas na pod og statement ang Cornerstone Entertainment nga ang maong indibidwal, si Alpearl Tabiliran, dili authorized agent o dili affiliated sa ilaha. Kasamtangang gi-trabaho na sa atong legal team ang aksyon mahitungod niining sitwasyon."

Ang Cornerstone sa ilang bahin nagkanayon nga wala sila makaila ni Tabiliran ug dili kini konektado nila.

"We wish to clarify that Mr. Tabiliran is neither an agent nor affiliated with Cornerstone Entertainment Inc., or any of its artists," tipik sa ilang pamahayag.

"His actions were unauthorized, and he did not obtain the consent of the artists. We take this matter seriously and will exercise all legal remedied to protect our artists from any unauthorized use of thier names and reputations."

Daw nakig-coordinate na ang Cornerstone sa kagamhanan sa Lapu-Lapu aton maimbestigar ang maong insidente.

Sa post usab sa Kongresista sa dakbayan nga si Ma. Cynthia "Cindi" King Chan gisaysay niini ang panghitabo ug kon giunsa nila pagkuha ni TJ ug KZ.

Daw usa ka production company ang ilahang gikuha aron ma-book ang duha ka artists apan dihang nag-post na sila sa opisyal nga poster sa libreng concert, diha na miangal ang grupo ni Yeng.

“Yengsters wala akong gig sa Lapu-lapu Cebu ng November 21. I asked our management na and they said wala daw ganung schedule because pabalik palang kami nito galing Amerika. Hope this cleared things up,” sa post ni Yeng sa iyang Facebook page.

"Maong karon nga gipost na nato kay lagi nabayran na ang down payment, subo pamalandungon nga mipost ang team ni Yeng Constantino nga wala pa diay ma-confirm ang iyang schedule sa tukmang date sa atong libreng concert," matod sa Congresswoman.

Dugang sa Congresswoman nga gusto ra unta nila nga makahatag og libre nga kalingawan alang sa mga taga-Opon atol sa kapistahan sa Mahal nga Birhen sa Regla susama sa gihimo nila sa nakalabay nga mga katuigan.

"...kanunay gayud kita magdala og sikat ug dagkong mga performers gikan sa kaulohan sama ni December Avenue(2022), Bamboo(2023), Cueshe(2024) ug uban pa. Deserve ninyu, mga Oponganon, sa maong mga kalingawan. We've done it in the past and we'll continue to provide you good entertainment every year. Among tuyo na sab karong tuiga nga makadala na usab og laing sikat ug maayu kaayo nga mga performers nga maoy gikagubtan sa kadaghanan maong among napili sila si TJ Monterde ug KZ Tandingan."

Gani, tungod kay gusto nila makahatag og kalingawan ug makuha ang gusto nga artist, hinungdan nga sayo palang, Septiyembre palang nila kini gi-book, "In fact, sayo kaayu ang atong pagpangandam nga September pa lang gani o 3 months sa dili pa ang concert date, nagsugod na ta og pangita sa performers nga molingaw kanatong mga Oponganon."

Daw paningkamutan sa kagamhanan sa dakbayan nga makuha ang maong artists apan wala pa nila gianunsiyo kon mahinayon ba ang duha ka artists. / HBL