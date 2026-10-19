Lapu-Lapu City nakadawat og P19.9-M nga tabang batok TB

Nakadawat ang Lapu-Lapu City og tabang nga mokabat sa P19.9 million o $316,000 gikan sa gobiyerno sa Estados Unidos aron mapalig-on ang pag-ila, pag-diagnos ug pagtambal sa tuberculosis o TB.
Matod sa City Public Information Office, unang gitunol ni U.S. Ambassador Lee Lipton ang P10 million nga unang bahin sa maong pundo atol sa iyang pagbisita sa Lapu-Lapu City Hall niadtong Biyernes, Oktubre 16, 2026.
Ang nahibiling pundo ipagawas depende sa pagtuman sa mga target nga gikasabutan sa duha ka partido.
Gamiton ang maong tabang sa City Health Office (CHO) aron mapalambo ang pag-ila sa mga adunay TB, pagdayagnos, pagsubay sa mga tawo nga posibleng natakdan ug pagtambal sa mga pasyente.
Lakip sab sa tumong niini ang pagpalapad sa serbisyo sa panglawas ngadto sa mga barangay sa mainland ug sa mga isla.
Ang TB usa ka makatakod nga sakit nga kasagarang moatake sa baga.
Mahimong mokatap kini pinaagi sa hangin kon ang natakdan nga tawo moubo, mo-sneeze o mosulti.
Matambalan ang TB, apan importante nga mahurot sa pasyente ang giresetang tambal sa hustong panahon.
Kasagarang molungtad og upat ngadto sa unom ka bulan o mas dugay pa ang pagtambal, depende sa matang sa TB ug kon epektibo ba niini ang mga tambal.
Gipahimangnuan sab ang mga pasyente nga dili undangan o kalimtan ang pag-inom sa tambal nga walay tambag sa doktor kay mahimong mosangpot kini sa drug-resistant TB o TB nga dili na dali matambalan sa naandan nga mga tambal.
Gipasalamatan ni Lapu-Lapu City Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan ang Gobiyerno sa Estados Unidos sa pagtabang sa pagpalambo sa serbisyo sa panglawas sa dakbayan.
Matod ni Chan, pinaagi sa maong panag-uban, mas mapalambo ang sayong pag-ila sa TB, pagdayagnos, pagsubay sa mga posibleng natakdan ug pagtambal sa mga pasyente.
Matabangan sab niini ang pagpalapad sa serbisyo sa panglawas sa mga komunidad sa mainland ug mga isla, uban sa suporta sa Department of Health (DOH) 7 Center for Health Development ug mga lokal nga health worker.
Dugang niya, ang dugay nang panaghigalaay sa Pilipinas ug Estados Unidos naghatag og daghang oportunidad sa kooperasyon sa panglawas, edukasyon, turismo ug pamuhonan.
Nitambong sab sa kalihukan si Vice Mayor Celedonio “Celsi” Sitoy, Lapu-Lapu City Lone District Rep. Junard “Ahong” Chan, mga miyembro sa City Council, DOH 7 Director Joshua Brillantes, mga kawani sa CHO, mga hepe sa nagkalainlaing departamento ug opisina, ug mga representante sa U.S. Embassy.
Present sab ang asawa ni Ambassador Lipton nga si Erika Lipton. / DPC