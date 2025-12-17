Superbalita Cebu

Lapu-Lapu City nakadawat sa unang ‘SubayBAYANI Siete’ award sa DILG

Lapu-Lapu City nakadawat sa unang ‘SubayBAYANI Siete’ award sa DILG
SunStar Lapu-LapuIllustration by Yans Baroy
Published on

Nahimong labing unang Highly Urbanized City (HUC) sa tibuok Rehiyon 7 nga gipasidunggan sa DILG SubayBAYANI Siete Award 2025 ang Dakbayan sa Lapu-Lapu.

 Kini nga pasidungog nag-ila sa mga lokal nga kagamhanan  nga nagpakita og kahanas sa pagdumala sa mga imprastraktura ug naghatag og dakong kaayohan sa komunidad.

Gipakita niini ang lig-on nga tinguha sa siyudad alang sa transparency  ug accountability pinaagi sa pag-monitor sa mga proyekto diha sa DILG SubayBAYAN portal.

Personal nga gidawat ni Mayor Cindi King-Chan ang plake alang sa dakbayan. 

 “Padayon kami sa tiunay nga pagpangalagad ug nagpasalamat kami sa atong mga taxpayers. Ang ilang suporta maoy nagtukmod sa mga proyekto nga nagsilbi sa komunidad. Kini nga pag-ila nagdasig kanamo sa pagpataas pa sa kalidad sa serbisyo alang sa matag Oponganon,” matod pa ni Mayor Cindi. / PR  

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph