Lapu-Lapu City nakadawat sa unang ‘SubayBAYANI Siete’ award sa DILG

Nahimong labing unang Highly Urbanized City (HUC) sa tibuok Rehiyon 7 nga gipasidunggan sa DILG SubayBAYANI Siete Award 2025 ang Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Kini nga pasidungog nag-ila sa mga lokal nga kagamhanan nga nagpakita og kahanas sa pagdumala sa mga imprastraktura ug naghatag og dakong kaayohan sa komunidad.
Gipakita niini ang lig-on nga tinguha sa siyudad alang sa transparency ug accountability pinaagi sa pag-monitor sa mga proyekto diha sa DILG SubayBAYAN portal.
Personal nga gidawat ni Mayor Cindi King-Chan ang plake alang sa dakbayan.
“Padayon kami sa tiunay nga pagpangalagad ug nagpasalamat kami sa atong mga taxpayers. Ang ilang suporta maoy nagtukmod sa mga proyekto nga nagsilbi sa komunidad. Kini nga pag-ila nagdasig kanamo sa pagpataas pa sa kalidad sa serbisyo alang sa matag Oponganon,” matod pa ni Mayor Cindi. / PR