Lapu-Lapu engineering office ipa-revamp ni Chan

Gipadayag ni Lapu-Lapu City Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan nga gikonsiderar sa kagamhanan sa dakbayan ang pag-revamp sa City Engineering Office (CEO) tungod sa daghang mga pending nga reklamo ug isyu sa kahinay sa operasyon sa opisina.
Atol sa usa ka interbyu sa mga tigbalita human sa iyang State of the City Address, matod ni Chan nga daghan pang mga isyu ang wala masulbad sulod sa opisina, hinungdan nga kinahanglan ang mas hugot nga pag-monitor ug pagpalambo aron maseguro ang tukma sa panahong pagpatuman sa mga proyekto.
Gidugang ni Chan nga nagpahigayon siya og matag buwan nga mga panaghugpong alang sa pag-monitor sa mga proyekto sa kalambuan.
“Daghan paman gyud kaayo mi’g pending diri, amo pa man tarungon ang engineering diri, hinay kaayo. Amo lagi na i-revamp ang engineering,” matod ni Chan.
“Asa dapit gyud ang hinay, unya nganong di man nato mapadali. Unsa ilang mga excuse? Unsa ilang mga dapat natong usbon?” dugang pa ni Chan.
Niadtong Biyernes, Hulyo 24, 2026, si Chan, uban sa Lone District Rep. Junard “Ahong” Chan, nakigtagbo sa mga opisyal ug personahe sa CEO aron hisgutan ang pagpauswag sa performance sa opisina ug ang mas hugot nga pag-monitor sa mga proyekto sa kalambuan.
Nitambong usab sa maong panaghugpong si City Administrator Atty. Danilo Almendras ug City Engineer Sharon Baguio.
Samtang si Junard Chan nanawagan sa CEO nga tubagon ang mga reklamo sa mas paspas nga paagi ug palig-unon ang koordinasyon sa hingtungdang stakeholders aron maseguro nga ang mga proyekto sa kalambuan nagsunod sa mga lokal nga regulasyon.
Nanawagan usab ang magbabalaod alang sa mas hugot nga pag-monitor sa mga kinahanglanon sa permit, hilabi na sa mga proyekto nga naglambigit sa pag-convert o pagtabon sa mga fishpond ug uban pang mga kalihukan sa pagpalambo sa yuta.
Matod niya nga ang mga proyekto nga gihimo nga walay saktong pagtugot makabalda sa mga agianan sa tubig, sistema sa kanal, ug sa palibot nga kinaiyahan.
Gipasabot niya nga kinahanglang kuhaon sa mga developer ang gikinahanglan nga mga permit ug moagi sa tukma nga mga inspeksyon sa dili pa ipadayon ang konstruksyon o uban pang bulohaton sa pagpalambo. / DPC