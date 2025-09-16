Lapu-Lapu Fiesta League misugod na

Opisyal na nga gisugdan ang sa Lapu-Lapu Fiesta League niadtong Dominggo, Septiyemre 14, 2025, sa Hoops Dome sa Barangay Gun-ob, Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Ang opening ceremony sa kompetisyon, nga gipapasiugdahan sa Lapu-Lapu City Sports Commission (LCSC), gitambungan nila ni Mayor Cindi King-Chan ug sa iyang bana nga si Congressman Junard “Ahong” Chan.
Ningtambong sab sila si City Councilors Celestino Aying and Atty. Susan Baring.
Ang kompetisyon, nga gisalmutan og 146 ka teams, gipahigayon aron magkahiusa ang kabatan-unan sa dakbayan ug mapakita niini ang ilang talento sa paugnat sa kusog.
Nagdumala sa kompetisyon mao sila si LCSC Commissioner Vince Dominique Carungay, City Councilor ug Chair of the Committee on Sports Jan Vincent Dela Serna, ug Sangguniang Kabataan Federation President Orlan Joseph Carungay.
Ang torneyo tipik sa kasaulogan sa umaabot nga piyesta sa Lapu-Lapu karong Nobiyembre 20-21, nga gipahinugod alang sa Nuestra Señora Virgen de Regla (Our Lady of Rule).
Ang events nga kombatihan sa kompetisyon mao ang basketball, football, extreme sports, sepak takraw, airsoft, cycling, softball, soccer, table tennis, lawn tennis, chess, ug badminton. / ESL