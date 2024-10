Lapu-Lapu gibawsan sa Ungas 5

Tataw nga nadasig sa presensya ni Philippine Basketball Association (PBA) superstar June Mar Fajardo ang host Pinamungajan Ungas ningpatapsing sa Lapu-Lapu City Jenson, 91-90, sa Game 2 sa Northball U-21 Inter-town Basketball Tournament best-of-three finals niadtong Dominggo, Oktubre 27, 2024.

Si Fajardo, kinsa eight-time most valuable player (MVP) sa PBA ug lumad nga taga lungsod sa Pinamungajan, Cebu, tuyo nga nitan-aw sa duwa aron paghatag og suporta sa iyang katagilungsod batok sa inilog nga kontra.

Bisan tuod og nabintahaan sa tapad, ang Ungas, nga gipanag-iya ni Atty. Marvin Makiling Miralles, nipakita og saktong labok aron tablahon ang series, 1-1.

“Sa Game One lubong kaayo mi. Winner take all naman gyud ni, all out na gyud mi para makahatag og dungog sa among lungsod,” matod ni Mirales.

“First time namo nakasulod sa finals sa usa ka Inter-Town nga liga ug kami ang klaro nga underdog ani nga championship series, but we will try to live up to the meaning behind our moniker nga “UNGAS” (Underdogs Going All-out Succeed).”

Sa samang higayon, mapasala­maton usab si Miralles sa tabang nga gipasawo sa beteranong coach nga si Mike Reyes ug sa iyang anak nga si Kim ngadto sa iyang team.

“Si coach Mike Reyes and coach Kim Reyes ang nitabang ni coach Naknak Tan sa pagdala sa team namo ron. Since sa Game 3 sa semifinals, silang duha na ang nitabang namo,” dugang ni Miralles.

Si Reyes igsuon ni kanhi Gilas Pilipinas coach Chot Reyes nga mao na usab karon ang nagdala sa TNT Tropang Giga sa PBA.

Matod ni Miralles nga gihuman ni Fajardo ang duwa ug pagkakadlawon na kini nibalik sa Manila.

Si Fajardo sa iyang bahin, nipadangat usab og mensahe sa Ungas team alang sa umaabot nga deciding Game 3.

“Goodluck, Pinamungajan Ungas sa inyong Game 3, hopefully mag-champion ta. Kaya kaayo nato na basta sundon lang gyud atong game plan, execute lang ang plays. Kaya kaayo na, mag-champion lagi ta, salig lang. Hinaot wala’y ma-injured sa inyuha. God Bless. Suporta ra gyud ko ninyo,” matod pa ni Fajardo sa iyang video message.

Ang tournament nga gisugdan niadtong Abril, gisalmutan sa siyam ka teams nga nagrepresentar og mga lungsod.

Duha niini gikan sa Danao City, duha sab sa Lapu-lapu City, tagsa gikan sa Toledo City, Mandaue City, Cordova, Minglanilla ug Pinamungajan.

Wala pa man tuod ma-finalize ang petsa ug ang venue apan nagtuo si Miralles nga sa Nobiyembre 9 o 10 ipahigayon ang Game 3 ug posibling sa Lapu-Lapu duwaon.

Gumikan niini, subsob karon ang pagpangandam sa Pinamungajan Ungas. Ang ilang daog sa Game Two maoy nakahatag kanila og dugang morale.

Si Miralles sama sa gihapon, malaumon nga makahatag og saktong kombati ang iyang team nga gipangulohan ni UJ Debutac kinsa maoy nahimong best player of the game sa Game 2 human kini nipakatap og 21 puntos.

Kon kahinumdoman, sa Game One, ang host Lapu-lapu City yanong nilubong sa Pinamungajan, 123-77. / JBM