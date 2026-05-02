Lapu-Lapu Got Talent Season 4 winners

Si Jan Francis Alinsonorin (Vocal Supreme nga nipabilib sa mga hurado sa iyang "vocal prowess" ang giproklamar nga Grand Winner sa Lapu-Lapu Got Talent Season 4 nga gipahigayon sa Liberty Shrine niadtong Abril 27, 2026.
Ang uban nga mga mananaug mao ang New Cycle (Astig Mananayaw), 1st Runner-Up; Klarylle May Dumancas (Ang Theater-Minadong Artist), 2nd Runner-Up; Kenn James Orboda (Ang Juggling Balancer), 3rd Runner-Up, ug Jade Corda (Ang Trans Diva) isip 4th Runner-Up.
Ang programa gibuksan ni Tourism Officer Garry Lao nga nipahinumdom sa kabililhon sa Kadaugan sa Mactan sa kasaysayan ug kultura sa dakbayan.
Samtang si Lapu-Lapu City Mayor Cindi King-Chan namulong nga ang maong event wala lang nagpakita sa talento sa mga Oponganon kondi nagpamatuod nga lig-on ang komunidad basta magkahiusa lang.
"Ang tinuod nga essence sa talento dili lang ang unsa ang kaya ninyong buhaton, kundi unsaon ninyo paghatag og inspirasyon sa uban,” pung pa ni Mayor Cindi kinsa nihatag og dugang cash prizes sa mga mananaug human sa malampuson nilang pasundayag.