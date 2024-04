Lapu-Lapu magsugod na’g kolekta sa environmental fees

Magsugod ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu karong adlawa, Mayo 1, sa pagkolekta og P100 nga Environmental Fees alang sa tanang lokal ug langyaw nga turista nga gustong mohimo sa water sports ug recreational activities, sama sa scuba diving, free diving, banana boat riding, jet skiing, sea-walker, parasailing, kayaking, island hopping, ug uban pang susamang kalihokan, matod sa usa ka konsehal sa Siyudad sa Martes.

Sa usa ka phone interview sa Abril 30, si Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Cuizon nipahibawo pagpatuman sa city ordinance, nga giaprobahan sa Konseho ug gipirmahan ni City Mayor Junard “Ahong” Chan niadtong Disyembre 2023.

Apan, ang exemptions sa ordinansa mao ang swimming activities, snorkeling, ug susamang mga aktibidad nga ipahigayon lang duol sa baybayon sa mga public beaches ug private resorts, matod ni Cuizon.

Si Cuizon niingon nga ang Kagamhanan sa Dakbayan nagpahigayon og sunodsunod nga dialogue ug consultative meetings uban sa mga stakeholder sama sa operators sa watersports ug recreational facility sa miaging mga semana, nga nagpahibalo kanila sa pagpatuman sa ordinansa sa dakbayan.

Siya niingon nga nakadawat sila og pagduha-duha ug pagsupak gikan sa stakeholders lakip na ang ‘unsa ka mahal’ sa bayronon, apan iyang gipasiugda nga ang bayrunon alang sa pagpanalipod sa kinaiyahan.

Hinuon, iyang giklaro nga kining lahi nga polisiya gikan sa unang gisugyot nga ordinansa sa pagkolekta og P100 nga Environmental Fee inabagan sa mga hotel ug resorts sulod sa dakbayan.

Matod ni Cuizon nga ang mga tag-iya ug tagdumala sa Hotel Accommodations and Resorts nagdumili sa pagkolekta sa gisugyot nga environmental fee, busa, gi-redraft kini nga maoy kasamtangang giaprobahan ug gipirmahan nga ordinansa.

“During the public hearing, we listened to them and ni-ingon sila nga ‘It’s hard to collect (the environmental fee)’,” matod ni Cuizon.

Ang ordinansa gi-author sa City’s Committee on Environment, Natural Resources, and Climate Change Adaptation, pinangulohan ni City Councilor Celestino Aying ug membrong Konsehal Annabeth Cuizon ug Linda Susan Baring ug chairman sa Committee on Tourism, Cooperatives, and Livelihood Joseph Pangatungan co- nagsulat sa ordinansa.

Matod ni Cuizon nga ang pagkolekta sa environmental fee maoy magpundo sa mga programa ug proyekto sa Dakbayan nga manalipod sa kinaiyahan lakip na niini ang rehabilitasyon sa mga lokal nga baybayon nga adunay presensya sa fecal coliforms, gipaayo nga koleksyon sa basura sa daplin sa mga tourist spots, pagpatuman sa pagbutang og septic tank sa mga operator sa sakayan, pagpanalipod sa coral, ug uban pa.

Matod ni Cuizon nga ang City Treasurer’s Office (CTO) maoy mangunay sa pagkolekta sa P100 nga Environmental Fee sa mga giila nga collection sites nga mao ang local Port of Angasil, Maribago, Punta Engaño (Hilton), ug Marigondon.

“We already put up tables or booths. Amo nana gipahimutang ug personnel nga maoy mo-collect. Before ka maka-island hopping kay mohapit ka sa collection booth before ka maka-hop or onboard sa boat,” matod ni Cuizon.

Hinuon, exempted ang mga lumolupyo sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa pagbayad sa bayronon basta makapakita sila og valid ID nga adunay residential address sa dakbayan.

Ang mga kabataang Pilipino nga nag-edad ug 12 paubos wala usab iapil sa pagkolekta sa bayronon, ang mga Filipino senior citizens ug persons with disabilities (PWDs) mahimong maka-avail sa 20 porsyento nga diskwento sa pagpresentar sa valid identification cards. / EHP