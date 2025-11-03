Lapu-Lapu, Mandaue hugot ang pangandam sa Bagyong Tino

Hugot ang mga pagpangandam sa lokal nga kagamhanan sa Siyudad sa Lapu-Lapu ug Mandaue aron pagplano sa ilang mga lakang sa Bagyong Tino.
Parehong gisuspenso ni Mayor Cindi Chan sa Lapu-Lapu ug Mayor Jonkie Ouano sa Mandaue ang trabaho sa mga non-essential nga empleyado sa gobiyerno sugod sa Lunes, Nobiyembre 3 hangtod Martes, Nobiyembre 4, 2025.
Giawhag sab ang mga pribadong kompanya nga mosuspenso sa trabaho alang sa kaluwasan sa mga empleyado.
Nagpabiling bukas ang mga frontline office sama sa disaster, health, ug barangay halls.
Giandam ang mga ospital ug health center, lakip ang mga anti-tetanus vaccines ug mga tambal. Gimando nga pun-an og gasolina ang mga service vehicles, dump trucks, ug ambulansya; 20,000 ka litro nga diesel ang gipang-apudapod.
Gipahimangnuan ni City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) head Nagiel Bañacia ang mga empleyado nga i-secure ang importanteng dokumento ug balay.
Ilang gihatag ang ilang Lapu-Lapu Rescue Hotline: 0999-972-1111 / 0917-849-4709.
Sa Mandaue, nang-apudapod og mga chainsaw sa tanang 27 ka barangay alang sa emergency clearing operations.
Nakaalerto ang tanang departamento, apan gipahimangnuan ni Ouano nga “unahon kanunay ang kaluwasan” sa mga responder.
Niingon si Ouano nga andam ug kumpyansa ang siyudad apan nag-awhag sa tanan nga mag-ampo ug mag-igmat. / DPC / ABC