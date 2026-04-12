Lapu-Lapu manghatag og hinabang nga bugas

Gikatakdang manghatag ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu og hinabang nga bugas ngadto sa mga trabahante nga nawad-an og trabaho tungod sa pagpasira sa usa ka kompanya sa bisti (garments) sa Mactan Economic Processing Zone (MEPZ).
Matod pa ni Kim Francisco, ang officer-in-charge sa City Public Employment Service Office (Peso), ang pag-apud-apod sa hinabang gikatakda sa alas 8:00 sa buntag karong Lunes, Abril 13, 2026, sa ilang buhatan.
Dugang pa niya, ang City Social Welfare and Development Office motabang sa pagdumala sa payout, diin gipaabot nga makabenepisyo ang mokabat sa 500 ka apektadong mga trabahante nga mga residente sa dakbayan. / DPC