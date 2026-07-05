Lapu-Lapu miila sa mga sektor nga angay iprayoridad

Nahilakip ang mga lakang sa climate adaptation, pampublikong mga imprastraktura, serbisyong panglawas, edukasyon, ug mga digital nga serbisyo sa mga nag-unang sektor nga hatagan og pagtagad sa gisugyot nga pundo sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa Fiscal Year (FY) 2027.
Kini nga mga prayoridad gipresentar ni Mayor Ma. Cynthia "Cindi" King-Chan sa iyang diskurso panahon sa labing unang Budget Forum 2026 sa kagamhanang lokal niadtong Biyernes, Hulyo 3, 2026, dungan sa pormal nga pagsugod sa mga opisyal sa pag-andam sa plano sa pundo sa sunod tuig.
Matod ni Chan, ang tinuig nga pundo kinahanglang magsilbe nga giya alang sa mga programa sa kalambuan samtang gisiguro nga ang public resources magamit sa saktong paagi.
"The quality of our budget will be measured by the results it delivers. Every appropriation represents the trust placed upon us by the Oponganon people," matod ni Chan.
Lakip sa mga proyekto nga giila nga pundohan mao ang pagpataod og mga solar power system sa mga building sa gobiyerno, pagpalapad sa mga solar-powered nga suga sa kadalanan, mga inisyatiba sa flood control (pagpugong sa baha), mga proyekto sa pag-ayo sa dalan, ug mga lakang sa pagpalambo sa kaandam sa Dakbayan sa Lapu-Lapu batok sa katalagman.
Gipadayag usab sa mayor nga tinguha sa kagamhanang lokal nga ipadayon ang mga pamuhonan sa digital governance, serbisyong panglawas sa publiko, edukasyon, paugnat sa kusog, turismo, pagmugna og trabaho, ug social welfare.
Iyang gidugang nga ang P20 rice program alang sa mga nanginahanglan nga sektor magpadayon gihapon ubos sa mga programa sa tabang sa kagamhanang lokal. Iyang giawhag ang tanang mga departamento sa pagsumite og mga praktikal ug epektibong mga programa nga motubag sa mga panginahanglan sa mga lumolupyo samtang nagsuporta sa dugay nga mga tumong sa kalambuan sa dakbayan.
Gidugang usab niya nga ang tanang departamento kinahanglang magpakita og "fiscal discipline" (disiplina sa panalapi), ug niingon nga ang mga gisugyot nga gastuhon seguraduhon nga gikinahanglan, naplano sa estratehikong paagi, ug makahatag og makahuloganong serbisyo publiko.
Ang maong tigom nagdala sa mga miyembro sa Local Finance Committee, mga pangulo sa departamento, ug uban pang mga opisyal sa dakbayan aron ilhon ang mga prayoridad sa pundo ug ihan-ay ang mga sugyot sa matag ahensya ngadto sa Executive and Legislative Agenda sa dakbayan. / DPC