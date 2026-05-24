Lapu-Lapu, milibkas sa 4-day workweek alang sa Eid’l Adha

Temporaryo nga mobalik sa regular nga five-day workweek ang Lapu-Lapu City sugod sa Lunes, Mayo 25, 2026.
Gisuspenso una sa dakbayan ang four-day schedule human gideklarar ang Eid’l Adha isip regular holiday sa tibuok nasod.
Sa usa ka advisory, giingon ni Mayor Ma. Cynthia "Cindi" King-Chan nga mobalik ang regular nga oras sa opisina gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon sa sunod semana.
Subay kini sa Proclamation No. 1264, series of 2026, nga nagdeklarar sa Miyerkules, Mayo 27, isip regular holiday para sa pagsaulog sa Eid’l Adha o Feast of Sacrifice.
Giklaro ni Chan nga magpabiling abli ang mga opisina sa gobiyerno sa Biyernes, Mayo 29.
Ang temporaryo nga upat ka adlaw nga trabaho, unang gipatuman sa siyudad isip pamaagi sa pagtubag sa mga suliran sa enerhiya ug ekonomiya sa rehiyon.
Gipahinumdoman ang mga residente, mga bisita, ug mga kliyente nga planuhon og tarong ang ilang mga transaksyon ug tiwason ang mga dinalian nga asikasuhon sa dili pa o sulod sa sunod nga semana. / DPC