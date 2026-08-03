Lapu-Lapu milusad sa unang ALS Mobile School Vehicle

Mas daghang mga out-of-school nga kabataan ug mga hamtong sa Olango Island ang makabaton na og mas sayon nga access sa edukasyon pinaagi sa Alternative Learning System (ALS) human gilusad sa Lapu-Lapu City ang unang ALS Mobile School Vehicle.
Pormal nga gilusad ang inisyatiba pinaagi sa turnover ceremony nga gipangulohan ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan, uban sa DepEd Schools Division Office (SDO) sa Lapu-Lapu City nga gipangulohan ni Schools Division Superintendent Marilyn Andales ug Assistant Schools Division Superintendent Ronald Ferrer, sa pakigtambayayong sa City Government of Lapu-Lapu ug sa Federation of Parents-Teachers Association.
Ang DepEd Lapu-Lapu Schools Division Office, sa interbyu sa SunStar Cebu, niingon nga ang mobile classroom ipahimutang sa Olango Island, diin prayoridad ang mga komunidad nga adunay daghang out-of-school learners.
Duna kini mga foldable nga lamesa ug lingkuranan ug makadawat og kapin sa 40 ka mga tinun-an matag sesyon.
Ang proyekto nga nagkantidad og P600,000 ngadto sa P700,000 gimugna pinaagi sa DepEd SDO Lapu-Lapu City ug sa City Government aron madala ang dekalidad nga edukasyon ngadto sa mga komunidad nga kulang og access sa maong serbisyo.
Sugdan dayon ang operasyon sa mobile school vehicle, diin adunay itudlong ALS teacher nga mopahigayon og mga klase ug community outreach aron maduol ang mga estudyante sa maong mga komunidad. / DPC