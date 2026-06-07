Lapu-Lapu mohatag og school supply kits sa 106,000 ka estudyante

Dul-an sa 106,000 ka mga tinun-an sa pampublikong mga tunghaan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang makadawat og libreng mga bag, notebook, ug writing pad ubos sa 2026 School Supply Kits Program sa Kagamhanan sa Dakbayan, kansang tumong mao ang pagpagaan sa mga galastuhan sa mga ginikanan sa pagbalik sa eskwela ug pagsuporta sa mga panginahanglanon sa edukasyon sa mga estudyante.
Si Mayor Ma. Cynthia "Cindi" Chan, sa usa ka mensahe ngadto sa SunStar Cebu niadtong Dominggo, Hunyo 7, 2026, nagkanayon nga ang Kagamhanan sa Dakbayan nagtinguha nga ipang-apud-apod ang mga school supply kit sa tungatungang bahin pa sa Hunyo kay gihuwat pa ang pinal nga gidaghanon sa mga nagpa-enroll.
Matod ni Chan, ang mga makapahimulos gikan niini naglakip sa 105,820 ka mga estudyante gikan sa kindergarten hangtod sa senior high school nga narekord sa tanang pampublikong tunghaan ubos sa Department of Education (DepEd) Lapu-Lapu City Division.
“Education remains one of the most important investments we can make for the future of our city. Through this initiative, we want every Oponganon to begin the school year equipped, prepared, and inspired to learn,” matod ni Chan.
Gihulagway sa mayor ang 2026 School Supply Kits Program isip usa sa dagkong mga inisyatiba sa suporta sa edukasyon sa Kagamhanan sa Dakbayan nga nagtumong sa paghatag og patas nga kahigayunan sa pagkat-on ug pagpagaan sa gastuhan sa mga ginikanan ug mga tigbantay.
Ubos sa maong programa, ang mga tinun-an sa kindergarten makadawat og customized nga drawstring bag, tulo ka writing pads, ug tulo ka writing notebooks. / DPC