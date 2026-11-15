Lapu-Lapu mopahigayon og job fair karong Miyerkules

Puwedeng maka-apply ang mga nangita og trabaho alang sa kapin sa 4,600 ka mga lokal ug overseas nga posisyon atol sa Fiesta sa Lapu-Lapu 2026 Local and Overseas Job Fair karong Miyerkules, Nobiyembre 18, 2026.
Ang Dakbayan sa Lapu-Lapu, pinaagi sa ilang Public Employment Service Office (Peso), mopahigayon ning maong job fair sa Activity Center sa The Outlets sa MEZ2 Estate sa Barangay Basak.
Matod sa Peso, adunay kinatibuk-ang 24 ka lokal nga mga kompanya ang motanyag og 1,633 ka bakanteng mga trabaho, samtang unom ka lehitimong overseas recruitment agencies ang maghatag og 2,968 ka bakanteng mga trabaho.
Ang maong kalihukan giorganisar pinaagi sa pakigtambayayong sa Aboitiz Economic Estates, MEZ2 Estate, Department of Labor and Employment 7, opisina ni Congressman Junard “Ahong” Chan, ug opisina ni Senate President Win Gatchalian.
Ang job fair kabahin sa mga kalihukan sa piyesta sa dakbayan.
Ang mga nangita og trabaho nga interesado sa lokal ug overseas nga mga trabaho mahimong mobisita sa maong lugar aron masusi ang bakanteng mga posisyon. / DPC