Lapu-Lapu mopahigayon og Valentine’s job fair

Agig pagsaulog sa panahon sa Valentine’s Day ug isip pagsuporta sa pagmugna og trabaho alang sa mga lokal, ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, pinaagi sa Public Employment Service Office (Peso), mopahigayon og usa ka Pre-Valentine’s Day Job Fair karong Biyernes, Pebrero 13, 2026.
Ang maong job fair maghalad og kinatibuk-ang 1,469 ka bakanteng mga trabaho gikan sa 23 ka partisipanteng mga kompanya ug employers.
Adunay halapad nga kahigayunan alang sa mga nangita og trabaho gikan sa nagkalainlaing mga industriya sama sa konstruksyon, hospitality, retail, logistics, customer service, edukasyon, ug business process outsourcing (BPO). / DPC