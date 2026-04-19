Lapu-Lapu naggahin og P3M para P20/kg nga programa sa bugas mas mapalapdan

Naggahin ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu og P3 milyones gikan sa ilang General Fund aron makapalit og dugang supply sa bugas isip pagpalig-on sa nagpadayon nga P20 matag kilo nga programa sa bugas ug aron mas daghan pa nga mga lumulupyo ang makabenepisyo niini.
Gawas sa bugas nga gi-apud-apod pinaagi sa Food Terminal Inc. (FTI), si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan nipalit og dugang P3 ka milyon nga kantidad sa bugas gikan sa food processing and distribution hub aron madugangan ang stocks nga gibaligya sa barato nga presyo.
Si Konsehal Annabeth Cuizon, tsirman sa Committee on Social Services, Senior Citizens, and Persons with Disabilities, nagkanayon sa usa ka mensahe sa SunStar Cebu niadtong Dominggo, Abril 19, 2026, nga ang mga dokumento nga gikinahanglan alang sa maong inisyatiba sa wala pa kini sugdi gipadala na sa Manila niadtong niaging Biyernes, Abril 17.
Matod sa konsehal, ang unang gieskedyul nga pagkuha sa bugas gitakda karong Huwebes, Abril 23.
Sa usa ka interbyu sa media kaniadto, si Cuizon niingon nga ang dugang supply magtugot sa kagamhanan sa dakbayan sa pagpahigayon sa kaugalingon niining dungan nga pag-apud-apod, aron masiguro nga mas daghang panimalay, lakip na ang anaa sa mainland nga mga barangay, Isla sa Olango, ug mga silingang gagmayng isla, ang makapahimulos.
Ang P3 ka milyon nga gahin kabahin sa mas dako nga P10 ka milyon nga Food Security program nga giaprubahan ubos sa Supplemental Budget No. 1, diin ang pagpamalit gihimo sa matag hugna base sa supply nga makuha gikan sa FTI.
Dugang pa ni Cuizon nga kon mahurot na ang unang 3,000 ka sako, ang kagamhanan sa dakbayan nagplano nga mopalit og laing batch aron mapadayon ang maong inisyatiba.
Ang programa sa barato nga bugas gitagana sa vulnerable sectors nga giila na sa FTI, samtang ang usa ka City Ordinance nagtugot sa kagamhanan sa dakbayan sa paglakip og dugang kuwalipikadong mga benepisaryo samtang gipalapdan ang pag-apud-apod.
Isip kabahin sa ikatulo nga Crisis Management Meeting sa dakbayan, si Chan nipahibawo sa publiko nga ang P20-per-kilogram Rice Program sa nasudnong kagamhanan gipalapdan na ngadto sa Isla sa Olango ug sa silingang gagmay nga mga isla sa Barangay Caubian.
Adunay kinatibuk-an nga 116 ka mga sako sa bugas ang giapud-apod sa mga Barangay sa Pangan-an ug Caohagan sa Isla sa Olango, samtang 90 ka mga sako ang gidala sa Caubian, diin adunay kapin sa 1,000 ka listed beneficiaries sa tulo ka dapit. / DPC