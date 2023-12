Lapu-Lapu nakadawat og livelihood assistance

Ang Dakbayan sa Lapu La­pu nakadawat og P8.5 mil­yunes nga ayuda sa ilang livelihood assistance program nga gitumong alang sa nangataktak nga mga tra­bahante, biktima sa ka­la­midad, ug mga negosyan­te nga naapektuhan sa Bag­yong Odette (Rai).

Ang pundo gilangkuban sa P5.9 milyunes gikan sa Tingug Partylist Fund ug P2.5 milyunes gikan sa Department of Labor and Employment (DOLE) Central Visayas, ang gihatag ngadto sa dakbayan atol sa 90th-anniversary celebration sa DOLE 7 sa Marco Polo Hotel Biyernes, Disyembre 1, 2023.

Si Lapu-Lapu City Mayor Junard “Ahong” Chan niingon nga gamiton sa Dakbayan ang kwarta alang sa “Starter Kit Assistance,” dugang niya ang iyang pagpasalamat sa dakong suporta.

“This has been a long-awaited moment for our community, and now that the funds are here, we are eager to initiate the procurement process and begin assisting our beneficiaries,” matod ni Chan.

Ang ‘Starter Kit Assistance’ livelihood program nagtumong sa paghatag og gahom sa mga benepisyaryo pinaagi sa paghatag sa gikinahanglang mga gamit ug kahinguhaan aron mapabarog og balik ang ilang kinabuhi.

Si Chan miingon nga ang kwarta maadto sa usa ka trust fund, nga gamiton usab sa pagpamalit og mga ekipo ug materyales uban ang higpit nga pagsunod sa proseso sa pagpamalit sa gobyerno aron masiguro ang transparency ug accountability sa pagdumala sa mga public resources.

Usab, niadtong Biyernes, ang Dakbayan sa Lapu-Lapu naka­kuha og recognition plaque tungod sa makanunayon nga pakigtambayayong sa DOLE sa pagpatuman sa nagkalain-laing programa.