Lapu-Lapu nang-apudapod og mga fire extinguisher

Isip kabahin sa mga paningkamot pagpalig-on sa fire prevention ug emergency preparedness, kinatibuk-ang 100 ka mga fire extinguisher ang gipang-apudapod sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ngadto sa 25 ka mga urban poor communities.
Si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan pormal nga nitugyan sa mga kagamitan sa pagsumpo sa kalayo human sa regular nga flag-raising ceremony sa City Hall niadtong Lunes, Marso 9, 2026, dungan sa pagsaulog sa Fire Prevention Month.
Ubos sa maong inisyatiba, ang matag urban poor community nakadawat og upat ka fire extinguisher aron matabangan ang mga residente sa dinalian nga pagtubag sa sunog sulod sa ilang mga dapit.
Matod ni Chan, ang paglikay sa sunog dili angay magdepende lang sa mga bombero o sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), dungan sa pagpasabot nga ang kaluwasan magsugod gyud sulod sa mga panimalay ug sa komunidad. / DPC