Lapu-Lapu napili nga host city sa 20th Asean Defense Minister’s Mtg.

Nakigtagbo ang mga kadagkuan sa Department of National Defense (DND) ngadto ni Lapu-Lapu City Mayor Cindi King-Chan ingon man ngadto ni Kongresista Junard “Ahong” Chan ngadto sa mayor’s office niadtong Lunes, Septiyembre 28, 2026.
Ang maong pakigtagbo gihimo alang sa himuong pagpangandam sa siyudad sa umaabot nga 20th ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) ug 13th ADMM-Plus nga ipahigayon sa Cebu gikan Oktubre 26 ngadto na sa 30, 2026.
Ang DND officials ang personal nakigtagbo ni Mayor Chan ug ubang city officials, ingon man ang Asean Organizing Committee sa siyudad alang sa pagplano sa security ug logistical preparations.
Gilauman nga moabot sa 30 ka defense ministers uban sa ubang taas og ranggo nga mga delegado sa maong internasyonal nga panagtigom sa Cebu.
Gipangulohan ang delegasyon ni DND ni Undersecretary for National Defense Irineo C. Espino, Assistant Secretary for International Affairs Marita I. Yoro ug Commodore Elmer G. Toriado sa Philippine Navy.
Nagpasalamat si Espino sa City Government of Lapu-Lapu sa suporta ug kooperasyon sa gihimong mga pagpangandam alang sa maong kalihukan.
Gilauman nga hisgutan sa ADMM ug ADMM-Plus ang nag-unang mga isyu sa regional defense cooperation ug seguridad, lakip ang maritime security, cybersecurity, counterterrorism, humanitarian assistance ug disaster response. / DPC