Lapu miapil og int’l coastal clean-up

Human sa 20 ka mga tuig nga pag-apil sa Lapu-Lapu City sa International Coas­tal and Underwater Clean-up, mosalmot na sab kini sa usa ka environmental cause alang sa mas limpyo ug nindot nga kinaiyahan.

Ang gobiyerno sa dakbayan pinaagi sa City Environment and Natural Resources Office (Cenro), ug ubang mga ahensya nilusad sa Scubasurero “Sibot Man” project niadtong Sabado, Septiyemre 21, 2024, sa Marigondon Wharf.

Giapilan og dul-an sa 5,000 ka volunteers, ang 30 barangays sa Lapu-Lapu City nagpahigayon og dungan nga clean-up niadtong Sabado, matod ni Cenro officer Jocelyn Abayan.

Matod ni Abayan, ang clean up, nga nagsugod sa alas 6:00 sa buntag, makatabang kanila sa pag-ila sa klase ug gidaghanon sa mga basura nga nakolekta.

Niini, maprotektahan ang marine ecosystems gikan sa makadaot nga mga basura.

“On that day of the International Coastal Clean-Up, we made a strong effort to gather and collate all data, providing a foundation for understanding our waste issues,” dugang ni Abayan.

“This data will be invaluable for enacting ordinances and laws in the council, helping us identify which types of waste we can regulate, control, or even ban.”

Asoy ni Abayan nga ang datus nga nakolekta gikan clean-up drive tapukon karong ad­lawa, Lunes, Septiyembre 23.

Basi sa International Coastal Cleanup website, ang International Coastal Cleanup maoy labing dako nga global volunteer initiative nga alang sa kahimsog sa kadagatan lakip na ang mga sapa ug suba sa tibuok kalibutan.

Gawas sa tinuig nga green international initiative, ang Cenro nagpahigayon sab og regular clean-up drives sa coastal areas sa dakbayan.

Sa labing ulahing Cenro accomplishment report, nasuta nga kapin sa 20 ka clean-up activities ang napahigayon niadtong buwan sa Agusto.

Niadtong Mayo 1, ang Lapu-Lapu City Government nagsugod pagkolekta og P100 environmental fee alang sa tanang lokal ug langyaw nga mga turista nga maglingaw sa water sports ug recreational activities lakip sa scuba diving, free diving, banana boat riding, jet skiing, sea walking, parasailing, kayaking, island hopping, ug uban pa.

Kabahin sa Scubasurero “Sibot Man” project, moabotsa 500 ka sibot (fish nets) ang ipang-apud-apod sa mga mananagat ug boat operators./DPC