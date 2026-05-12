Lapu milusad pagbalik sa tag-P20 kilo nga bugas

Gilusad og balik sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang ilang programang P20-matag-kilo nga bugas niadtong Lunes, Mayo 11, 2026, isip tinguha nga mahimong accessible ang barato nga bugas taliwala sa pagsaka sa presyo sa mga batakang palitonon.
Ang paglusad gipahigayon sa Lapu-Lapu City Auditorium sa Barangay Poblacion. Matod ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan, ang maong inisyatiba inisyal nga nakahatag og benepisyo sa dul-an 1,000 ka mga residente gikan sa mga vulnerable sector, diin 200 ka sako sa subsidized nga bugas ang naapudapod atol sa maong kalihukan.
Iyang gipasabot nga ang matag benepisyaryo nakadawat og 10 ka kilo nga bugas ubos sa nagpadayon nga food security program sa kagamhanan sa dakbayan.
“We remain committed to easing the burden of rising costs for our vulnerable sectors,” matod ni King-Chan.
Gipatuman sa pakig-alayon sa Food Terminal Incorporated (FTI) ug sa Department of Agriculture, kining maong inisyatiba nagtugot sa kagamhanan sa dakbayan sa pagpalit og bugas sa subsidized nga presyo ug ibaligya kini sa tag-P20 lamang matag kilo ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo, lakip na ang mga senior citizen, persons with disabilities (PWD), solo parents, benepisyaryo sa 4Ps, mananagat, ug mga onga residente.
Si Konsehal Annabeth Cuizon, chairperson sa Committee on Social Services, niingon sa usa ka mensahe ngadto sa SunStar Cebu nga adunay kinatibuk-ang 64,241 ka mga benepisyaryo gikan sa nagkalainlaing vulnerable sector ang kwalipikado nga mopalit og bugas ubos sa maong programa.
Gikan sa 64,241 ka kwalipikadong benepisyaryo, 41,275 niini mga senior citizen, 11,895 ang mga PWD, 5,427 ang mga solo parent, ug 5,644 ang mga benepisyaryo sa 4Ps.
Sumala ni Cuizon nga niadtong Marso, 1,835 ka sako sa bugas na ang nabaligya ngadto sa 7,813 ka mga benepisyaryo ubos sa P20-matag-kilo nga rice program.
Iyang gidugang nga ang pag-apudapod sa bugas gieskedyul gikan sa Lunes hangtod Huwebes, diin labing minos 300 ka benepisyaryo ang maatiman matag adlaw.
Sa sayo pa, naggahin na ang kagamhanan sa dakbayan og P3 milyunes gikan sa general fund niini aron ipalit og dugang bugas gawas pa sa bugas nga giapudapod pinaagi sa FTI.
Gipatin-aw ni Cuizon nga ang P3 ka milyunes nga alokasyon katumbas sa dul-an 3,000 ka sako sa bugas.
Apan, ang inisyal nga hugna dili pa igo aron matubag ang tanang 64,241 ka benepisyaryo gikan sa vulnerable sectors.
Matod niya nga kon mahurot na ang 3,000 ka sako, ang kagamhanan sa dakbayan mopalit na sab og laing hugna gamit ang halin sa unang pagpamaligya, aron maseguro ang padayon nga pagpatuman sa programa.
Ang mga lokal nga opisyal nagkanayon nga ang kagamhanan sa dakbayan naglantaw sa paghimo sa subsidized nga bugas nga mapalit na sab sa mga barangay sa umaabot aron mas sayon kining makuha sa mga residente. / DPC