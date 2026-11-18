Ipatuman ang asynchronous classes sa tanang level sa publiko ug pribadong eskuylahan sa pito ka barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu karong Biyernes, Nobiyembre 20, 2026.
Kini ang mga barangay sa Babag, Canjulao, Calawisan, Gun-ob, Looc, Pajo ug Poblacion, subay sa Executive Order No. 2026-086.
Ang mga tunghaan sa ubang barangay gihatagan og gahom ang tagsa-tagsa ka administrasyon ang pagdesisyon kon magpatuman ba og asynchronous classes, depende sa posibleng epekto sa grabe’ng kahuot sa trapiko.
Gisuspenso sab ang trabaho sa Lapu-Lapu City Government sa maong adlaw, gawas sa mga opisina ug personnel nga naghatag og importanteng serbisyo sama sa emergency response, traffic management, peace and order, pagkolekta sa basura ug serbisyong panglawas.
Lakip sa magpadayon sa operasyon ang DRRMO, City Traffic Management System, Lapu-Lapu City Hospital, Sta. Rosa Community Hospital, City Health Office ug mga barangay health center.
Gipagawas ang maong mando gumikan sa pagsaulog sa pista ni Nuestra Señora de Regla sa Nobiyembre 20 ug 21, lakip ang solemn procession nga gilauman nga makamugna og grabe’ng kahuot sa trapiko sa dakbayan.
Pipila sa mga dalan naglibot sa simbahan sa Birhen sa Regla ang kasamtangan nga gisira sa adlaw’ng Biyernes, Nobiyembre 19 ug Sabado, Nobiyembre 20.
Base sa traffic advisory sa City Traffic Management System nga ang pagsira sa apektado nga mga dalan ipatuman sa alas 4 sa kadlawon ngadto na sa tunga’ng gabii sulod sa duha ka adlaw. Ang dalan nga apektado naglakip sa Mantawe Road, bahin sa Lopez Jaena St. Ompad Street, Mangubat St., S. Osmeña St., ug BM Dimataga Street. / DPC