Lapu mopatuman sa 4-day work week

Gimando ni Lapu-Lapu City Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan ang usa ka pagtuon bahin sa posibleng pagpatuman sa four-day work week sa City Hall.
Kini subay sa kamanduan gikan sa Office of the President sa tanang ahensiya sa gobiyerno sa pagsagop sa mas estriktong mga lakang sa pagdaginot sa kuryente .
Kini nga lakang nunot sa gipagawas ni Chan nga Memorandum Circular No. 114 niadtong Marso 6, 2026, nga nag-awhag sa mga opisina sa gobiyerno nga pakunhoran ang paggamit sa enerhiya.
Nakigtagbo na si Chan sa mga importanteng opisyal, lakip na silang City Administrator Danilo Almendras ug Human Resource Management and Development Office head Mario Dennis Calvo, aron hisgutan kon mahimo ba ang pagsagop sa compressed work schedule.
Bisan og bukas ang mayor sa maong sugyot, iyang gipasabot ang panginahanglan sa usa ka mabinantayong pagtuon aron maseguro nga dili mabalda ang serbisyo publiko, ilabi na ang pag-access sa batakang serbisyo sa gobiyerno.
Gihatagan og duha ka semana ang mga hingtungdang opisina aron tun-an ang posibleng epekto ug kon unsa kini kaepektibo sa City Hall.
Gipaneguro sab sa mayor nga ang mga frontline offices nga naghatag og serbisyo sa panglawas, seguridad sa publiko, ug disaster response magpabiling fully operational bisan pa man kon mapatuman ang maong sugyot. / DPC