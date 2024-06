Lapu napilian alang sa PINASBILIS eBOSS Package

Sa labing unang higayon, napili ang kagamhanan sa Lapu-Lapu City nga maka­dawat sa PINASBILIS eBOSS package.

Sila si Lapu-Lapu City Ma­yor Junard “Ahong” Chan ug Congresswoman Cindi King-Chan personal nga gihatagan og recognition ug turnover ceremony atol sa Bagong Pilipinas Town Hall Meeting nga gipasiugdahan sa Anti-Red Tape Authority (ARTA) sa pakigtambayayong sa Aboitiz Group.

Ang kalihokan gipahigayon niadtong Hunyo 21, 2024, sa Sheraton Cebu Mactan Resort sa Barangay Punta Engaño.

Ang kalihokan nga adunay temang “PINASBILIS: Quick, Responsive, and Citizen-Centric Government Service,” nagtutok sa pagpausbaw sa pakiglambigit sa mga konsti­tuwente pinaagi sa digital nga mga pamaagi aron mapalambo ang access sa inpormasyon ug serbisyo sa gobyerno.

Mitambong ang mga department head, representante gikan sa national ug regional offices, Department of the Interior and Local Government (DILG), Department of Information and Communications Technology (DICT), barangay kapitan, ug ubang opisyal sa gobyerno.

Si Mayor Chan nagpasalamat sa Aboitiz Group sa ilang mga donasyon nga naglakip sa 10 ka laptop ug 10 ka printer/scanner units.

Giila niya ang padayon nga suporta nga nadawat sa dakbayan sa Lapu-Lapu gikan kanila sa panahon sa iyang administrasyon nga dako og natampo sa pag-uswag sa ekonomiya sa dakbayan.

“I am beaming with pride today as I receive, on behalf of the City Government of Lapu-Lapu, the PINASBILIS eBOSS package. Thank you, Aboitiz Group, for choosing Lapu-Lapu as a recipient of your generosity,” matod ni Chan.

Ang forum gisugdan pinaagi sa pagpresentar sa Bagong Pilipinas Hymn, gisundan sa mga komprehensibong daya­logo gikan sa mga tinahod nga representante sa nagkalain-laing sektor.

Si ARTA Director General, Sec. Ernesto V. Perez nagpasiugda sa kamahinungdanon sa Republic Act 11032 nga nagtutok sa kasayon ​​sa pagbuhat sa negosyo ug hapsay nga paghatod sa mga serbisyo sa gobyerno.

Gihatagan niya og gibug-aton ang panginahanglan sa mga lokal nga gobyerno sa pagpalambo sa integridad, pagkamay-tulubagon, ug episyente nga mga gawi sa serbisyo publiko nga nagpasiugda sa “No Red Taping” nga kampanya.

“The call to action is clear. Let us keep the momentum going. The time to act is today. We must build cities, municipalities, and barangays that are havens for tourism and investment, and models of streamlined and efficient government services,” matod ni Perez. / FVQ