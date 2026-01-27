Lapu police aduna nay bag-ong city director

Opisyal na nga gidawat sa Dakbayan sa Lapu-Lapu si PCol. Agosto Daskeo isip bag-ong City Director sa Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) human sa iyang courtesy visit kang Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan niadtong Lunes, Enero 26, 2026.
Si Daskeo kinsa nilingkod sa katungdanan sa ikatulong semana sa Enero, maoy nihulip sa puwesto gikan kang PCol. Antonietto Cañete nga nagsilbi kaniadto isip officer-in-charge sa kapulisan.
Atol sa ilang panagtagbo, gihatagan og gibug-aton ni Mayor Chan ang panginahanglan sa mas hugot nga seguridad samtang nangandam ang kagamhanan sa dakbayan sa pag-host sa pag-abli sa ASEAN Tourism Forum ug uban pang mga kalihukan sa katapusan nga semana sa Enero.
Gipahayag niya nga prayoridad gyud ang kaluwasan sa katawhan ug ang dungog sa dakbayan. Nakasentro sab ang ilang panag-istorya sa pagpalig-on sa koordinasyon tali sa mga opisyal ug sa kapulisan, ilabi na sa pagseguro sa kaluwasan sa publiko ug pagpatunhay sa kalinaw ug kaangayan.
Sa wala pa siya nahimong city director sa LCPO, si Daskeo nagsilbi isip acting chief sa Regional Investigation and Detective Management Division sa Police Regional Office (PRO) 7. / DPC