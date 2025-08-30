Largest weightlifting academy planong itukod

Ang Philippine Sports Commission (PSC), Department of Education (DepEd), ug ang Olympic gold medalist nga si Hidilyn Diaz-Naranjo magtinabangay para matukod ang largest weightlifting academy sa nasod.
Sa bag-ong miting uban sa PSC Chairman Pato Gregorio, ang DepEd Secretary Sonny Angara nagpasabot nga aduna nay 300 ka mga eskwelahan sa tibuok nasod nga naghatag og espesyalisadong sports curriculum, nga nagahatag og daghang oras alang sa training ug pisikal nga kalambuan sa atletang mga estudyante.
Gipasiugda ni Angara ug Gregorio nga ang weight training ug weightlifting magpasiugda sa pagpalig-on sa programa, nga maghimo sa sports-focused education nga mas epektibo.
Samtang si first Olympic gold medalist sa nasod nga si Diaz-Naranjo moabag kauban ang iyang HD Weightlifting Academy para sa sunod nga henerasayon nga atleta. / RSC