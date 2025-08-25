Larsian sa Fuente ibalik

Guba nga drainage, dili maayong pansayan ug karaan nga mga pasilidad ang gilantaw sa Kapitolyo nga kinahanglang ayuhon sa kasamtangang Sugbo Sentro aron mahibalik kini sa inilang kan-anan nga Larsian duol sa may Fuente Osmeña Circle sa Dakbayan sa Sugbo.
Gipahibawo ni Paolo Uy, chief of staff sa gobernador nga gi-finalize na nila ang layout ug bag-ong mga rekomendasyon sa Sugbo Sentro aron maaprubahan sa Economic Enterprise Council (EEC).
Gawas sa layout sa lugar, gikonsiderar sa Kapitolyo ang pag-prioritize sa drainage system sa lugar ilabi na nga ning panahon sa ting-uwan masinati ang posible’ng mga pagbaha.
Ang drainage sa lugar, gilauman nga sugdan phase by phase aron dili matandog ang mga naninda sa lugar.
“Ang planning man gud maoy mo-take og time kay we want to do it properly isa sa dako diha nga ayuhonon ang drainage. Kinahanglan gyud na ato ayuhon ang drainage system diha, so ang atong buhaton we will do it phase by phase para dili masirhan ang mga namaligya,” matod ni Uy sa mga tigbalita.
Aron makadaginot ang Kapitolyo, makig-partner kini sa pribadong sektor nga maoy motrabaho sa dapit.
Lakip sa tinguha sa Kapitolyo ang pagbutang og parking space sa dapit alang sa mga turista ug bisita.
Kon mahuman na ang pag review sa maong plano, iduso kini sa EEC.
Ang EEC gilangkuban sa gobernador, bise gobernador, pribadong sektor, ug pipila ka sakop sa hunta probinsyal isip membro niini. / ANV