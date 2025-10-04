Las Vegas gibwenas batok Phoenix sa Game 1 Finals

Ang guard sa Las Vegas Aces nga si Dana Evans nipahagsa og go-ahead three-pointer sa nabiling 3:40 minutos ug misutoy ang iyang team ngadto sa kadaugan kontra Phoenix Mercury, 89-86, sa Game 1 sa Women’s National Basketball Association (WNBA) Finals didto sa Las Vegas niadtong Sabado, Oktubre 4, 2025 (PH time).

Nakasulod si Alyssa Thomas sa usa ka driving layup nga nakapaduol sa Mercury og usa ka puntos sa 51.5 segundos.

Apan sa lahi nga play nasipyat si Thomas sa iyang duha ka free throws, samtang nakapasulod si Jackie Young sa duha ka foul shots aron mapalapad ang labaw sa Aces ngadto sa tulo ka puntos, 13.5 segundos ang nabilin sa duwa.

Sa katapusan, nasipyat si Mercury forward Satou Sabally sa iyang three-point attempt ug nakuha ni Young ang rebound aron isilyo sa Aces ang kadaugan.

Si Evans nitapos sa duwa nga adunay 21 puntos gikan sa bench, nakapusulod siya og walo sa 13 ka itsa, lakip na ang impresibo nga 5-for-6 shooting sa three-point range.

Nakakuha pud si Evans og upat ka steals, tula ka assists ug duha ka rebounds.

“I'm going to be honest, I'm just like in the zone in the game, I don't remember exactly,” padayag ni Evans sa crucial play niya sa fourth quarter.

“I just want to win really bad, so whatever that looks like, whatever my teammates need from me, I'm going to do it, whatever it is, to win,” dugang niya. / RSC