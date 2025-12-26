Laser lights, tabanog i-regulate na sa Mandaue

Ipatuman na sa Dakbayan sa Mandaue ang pag-regulate sa paggamit og mga laser light, drone, tabanog, ug mga balloon sa tanang 27 ka barangay tungod sa mga kabalaka sa seguridad nga gipadangat sa Mactan-Cebu International Airport (MCIA).
Matod ni Mandaue City Councilor Jesus Arcilla, tsirman sa Committee on Energy, ang gisugyot nga ordinansa gihangyo sa pagdumala sa tugpahanan, sanglit ang siyudad nalakip man sa "area of responsibility" sa MCIA.
“The request came from the Mactan Airport. Because Mandaue City falls within its area of responsibility, the use of lasers, kites, drones, and balloons needs to be strictly prohibited,” matod ni Arcilla.
Sumala sa konsehal, kining mga butanga giila nga peligro sa operasyon sa ayroplano, ilabi na panahon sa paglupad ug pagtugpa.
Iyang namatikdan nga duna nay daghang insidente ug aksidente sa ayroplano nga nalambigit sa presensya sa maong mga butang sa kawanangan.
Ang tinguha sa maong lakang mao ang pag-regulate niini sa tibuok siyudad, diin ang mga barangay gipaabot nga maoy mopatuman niini.
Matod ni Arcilla, matag barangay tagaan og responsibilidad sa pag-monitor ug pagsiguro nga tumanon ang maong balaod sa ilang dapit.
Giklaro ni Arcilla nga ang ordinansa masakop sa tanang 27 ka barangay sa Mandaue kay ang tibuok siyudad naa man sulod sa hurisdiksyon sa MCIA.
Matod sa konsehal, ang mga multa o silot sa molapas niini wala pa matino, tungod kay hisgotan pa sa umaabot nga public hearing.
Dugang niya, ang mga opisyal sa MCIA duna say tingog sa pagdesisyon kon unsa ang angay nga silot.
“We do not have a schedule yet for the public hearing. We are still depending on the availability and coordination with the airport management,” matod ni Arcilla.
Sa pagkakaron, wala pay petsa kon kanus-a ang public hearing tungod kay nagpadayon pa ang koordinasyon sa dakbayan ug sa management sa MCIA. / ABC