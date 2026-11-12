Laspona makigbatok og Indian sa Kumong Bol-anon 27

Makigbinukbokay si Filipino Richard Laspona ni Indian Pradish Anbuchezhian karong Disyembre 19, 2026, sa main event sa “Kumong Bol-anon XXVII” card sa PMI Bohol Boxing Promotions.
Ning awaya, ilugan nila ni Laspona ug Anbuchezhian ang bakanteng International Boxing Federation (IBF) Asia flyweight title.
Gilaumang mamungot si Laspona ning awaya gumikan kay gikan siya sa unanimous decision nga kapildihan batok sa wala’y pildeng si AJ Paciones niadtong Mayo 24, 2026, sa ilang World Boxing Organization (WBO) Oriental flyweight title bout sa Parañaque City.
Mao kini ang labing unang pilde ni Laspona.
Si Laspona adunay 11-1, 7 KOs nga rekord samtang si Anbuchezhian adunay 10-3-1, 6KOs nga baraha. / ESL