Lassiter nagkaduol sa PBA record

Tulo nalang ka tres ang kuwang ni San Miguel Beermen guard Marcio Lassiter para mahimo siyang all-time leading three-point shooter sa Philippine Basketball Association (PBA).

Miabante ngadto sa 1,248 ang napasulod nga tres ni Lassiter sa iyang PBA career human sa ilang duwa sa Phoenix niadtong Biyernes.

Nagkaduol na si Lassiter rekord nga gihuptan ni Jimmy Alapag nga 1,250 total three-pointers.

Suwayan pagtuhog ni Lassiter ang rekord sa ilang pag-agbat sa Barangay Ginebra Gin Kings karong adlawa, Septiyembe 15.

“We will just see how it goes Sunday, but I’ll try to be aggressive and try to get going and hope that I can get two to tie and three to break it,” matod sa beterano nga tirador sa Beermen. / RSC