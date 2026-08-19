Lastimosa bag-ong PBA POW

Sa pagpangulo sa usa sa labing mubo nilang mga magduduwa nga si Jerom Lastimosa, ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots nakabangon sa dili maayo nilang pagsugod sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup.
Ang Hotshots nabunyagan og duha ka sunodsunod nga kapildihan sa komperensiya apan tungod sa maayong duwa ni Lastimosa, nakarehistro sila og sunodsunod nga kadaugan sa katapusang nilang tulo ka mga duwa ug kasamtangan silang naggunit og 4-3 nga rekord sa Group B.
Sa labing ulahing duwa sa Hotshots diin ilang gipanglampornas ang Phoenix Super LPG Fuel Masters, 115-101, niadtong Agusto 12, 2026 sa wala pa temporaryong giundang ang mga duwa sa komperensiya, si Lastimosa nagpakatap og career-high 30 puntos.
Tungod niini, ang 5’11 nga si Lastimosa hiniusang napili isip PBA Press Corps Player of the Week sa August 11-14 period.
Nalupig ni Lastimosa sa inilugay ning maong pasidungog sila si Justin Arana sa Converge FiberXers ug Chris Newsome sa Meralco Bolts.
“More than his offense, ‘yung depensa niya. Buti nagre-respond siya. Alam ng mga players na siya ang madalas ko pagalitan because I know ‘yung kaya niyang gawin sa team na ‘to,” matod ni Magnolia coach LA Tenorio.
“Sabi ko sa kanya na it’s his responsibility now na matuto siya. May mangyari sa team sa loob ng team o wala, siya ang pagagalitan ko.”
Sa sayo pa, nabalaka si Tenorio nga molubad ang kainit ni Lastimosa ug sa kinatibuk-an nilang puwersa tungod sa siyam ka mga semana nga pagkasupendi sa mga duwa sa komperensiya aron paghatag og agianan sa kampanya sa Gilas Pilipinas alang sa FIBA World Cup Asian Qualifiers ug Asian Games. / ESL