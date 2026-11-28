Ang wa’y pildi nga kanhi amateur standout nga si Criztian Pitt Laurente makigsangka didto sa Australia sa usa ka 10-round nga away batok sa Australyano nga si Nathaniel May karong Disyembre 16, 2026 sa Fortitude Music Hall sa Queensland.
Moaway si Laurente sa ikaduha pa lang niyang sambunot karong tuiga. Ang katapusan niyang away nahitabo niadtong Hunyo 13, 2026, diin iyang gipahunong ang kaparehas nga Pinoy nga si Jing Aguan sa ikaupat nga hugna didto sa Gen. Santos City.
Kini ang ikaduhang internasyonal nga away ni Laurente isip usa ka propesyonal. Ang una niyang sangka sa gawas sa nasod nahitabo niadtong 2023 didto sa South Korea, diin iyang gipildi ang bag-ong boksidor nga taga-Mongolia nga si Munkhdalai Batochir pinaagi sa unanimous decision.
Dili na bag-o alang sa 26-anyos nga si Laurente ang pag-away sa gawas sa nasod. Kadaghan na siya nakig-away alang sa national team sa iyang amateur days ug nakaabot pa gani sa world stage.
Ang labing dakong kadaugan ni Laurente isip pro nahitabo sa miaging tuig dihang iyang nasakmit ang International Boxing Federation (IBF) Pan-Pacific lightweight belt pinaagi sa unanimous decision batok kang Hebi Marapu sa Gen. Santos City.
Si Laurente kasamtangang nakalista isip No. 11 sa IBF sa lightweight division.
Sa laing bahin, ang 31-anyos nga si May usa na ka beterano sa maong paugnat sa kusog. Nakahupot na siya og daghang regional belts alang sa IBF ug sa World Boxing Organization (WBO).
Ubay-ubay na usab nga mga Pilipino ang nabiktima ni May sa iyang 14 ka tuig nga karera, sama nila ni Ciso Morales ug Randy Braga, isip pipila kanila.
Apan, wala na makaaway si May sulod sa duha ka tuig ug walo ka bulan. Katapusan siyang nisaka sa ring niadtong Marso 20, 2024, diin naka-iskor siya og fourth-round stoppage batok kang Lui Magaiva.
Si Laurente adunay limpyo nga rekord nga 16-0 nga adunay 10 ka knockouts, samtang si May adunay win-loss slate nga 23-4 nga adunay 14 ka knockouts.
Moaway usab sa samang kalihokan ang Pinoy nga nagbase sa Australia nga si Jesse Dayuno.
Makigsangka si Dayuno (4-1, 1 KO) batok kang Tyler Blizzard (10-2, 4 KOs) sa usa ka unom ka hugna nga away. / EKA